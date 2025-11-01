Заболеваемость ветрянкой выросла, но с вакцинами — проблема

По данным Роспотребнадзора, за последние два года количество случаев заболеваний ветряной оспой увеличилось более чем на 90%, большинство заболевших — дети.
Всё по плану?
Ветряная оспа — острый инфекционный недуг. При ветрянке тело человека покрывается сыпью. После излечения вырабатывается иммунитет. Даже у детей заболевание протекает не так уж безопасно, как принято считать. При несвоевременном обращении за медицинской помощью могут развиться осложнения — энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония и пр. При этом летальных случаев от ветрянки в 2024 и 2025 годах на территории Воронежской области, по данным регионального Минздрава, не было.
«Для многих инфекционных болезней характерна цикличность, то есть смена периодов подъёма и спада заболеваемости через определённые промежутки времени, — прокомментировали “АиФ” в ведомстве. — Эпидемиологический процесс ветряной оспы характеризуется длительными циклическими подъёмами и спадами, которые наблюдаются в течение 7−9 лет и более. В данный момент наблюдается увеличение количества случаев заболевания ветряной оспой».
В Минздраве также отметили, что периодичность этих процессов зависит от структурно-демографических факторов. С увеличением доли людей, переболевших ветряной оспой, вирулентность (степень способности штамма микроорганизма или вируса вызывать заболевание или гибель организма — Ред.) инфекции снижается, что приводит к уменьшению заболеваемости. Сейчас же на территории региона происходит прогнозируемый период циклического подъёма заражений, что характерно для всего эпидемического процесса в Российской Федерации.
«Вторым аспектом, который привёл к росту заболеваемости ветряной оспой, стала миграция населения из других регионов, при которой лица, не имеющие иммунитета к вирусу, становятся источниками распространения инфекции, что приводит к превышению эпидемиологических порогов, — поясняют специалисты. — Рост заболеваемости среди взрослых обусловлен тем, что многие из них не перенесли ветряную оспу в детстве. В результате притока мигрантов вирус стал распространяться не только в детских коллективах, но и среди взрослых».
Нужно бронировать
Обычно ветрянкой болеют дети от 3 до 6 лет. В более старшем возрасте заболевание, как правило, протекает сложнее. В Минздраве отмечают, что повторно заразиться ветрянкой можно, но в редких случаях. Вакцинированные люди тоже устойчивы к заражению, за исключением лиц с иммунодефицитом.
Чиновники напомнили, что массовая иммунизация против ветряной оспы не предусмотрена национальным календарём профилактических прививок. В обязательном порядке за счёт региональных средств против ветряной оспы прививают людей, подлежащих призыву на военную службу, а также пациентов, страдающих острым лейкозом, длительно получающих системные стероиды, иммунодепрессанты, а ещё тех, кому планируется проведение лучевой терапии или трансплантация органов.
«Ежегодно в рамках государственной программы Воронежской области “Развитие здравоохранения” за счёт средств регионального бюджета закупается и поставляется в медицинские организации от 1200 до 2000 доз вакцины для профилактики ветряной оспы “Варилрикс”, — отметили в Минздраве. — Закупаемого объёма достаточно для вакцинации вышеуказанного контингента. Иммунизация осуществляется в государственных медицинских организациях на безвозмездной основе. Препарат выдаётся с уполномоченного склада по отдельным требованиям медицинских организаций, как правило, в период призывной кампании».
Ну, а подавляющее большинство жителей сталкивается с нехваткой вакцин от ветрянки по всей стране. В АНО «Коллективный иммунитет» объясняют это тем, что в России применяют препарат зарубежного производства, отсюда сложности с закупками, поставками и нестабильные цены.
«Поставка была давно, сейчас дозы остались лишь в некоторых филиалах», — рассказали в одном из воронежских медицинских центров. — И спрос достаточно большой. Мы предлагаем бронирование — вы оплачиваете вакцину на сайте или в центре, её для вас откладывают, а вводят, когда вам будет удобно. Вакцина подходит детям с девяти месяцев и взрослым.