Заболеваемость ветрянкой выросла, но с вакцинами — проблема

«Вторым аспектом, который привёл к росту заболеваемости ветряной оспой, стала миграция населения из других регионов, при которой лица, не имеющие иммунитета к вирусу, становятся источниками распространения инфекции, что приводит к превышению эпидемиологических порогов, — поясняют специалисты. — Рост заболеваемости среди взрослых обусловлен тем, что многие из них не перенесли ветряную оспу в детстве. В результате притока мигрантов вирус стал распространяться не только в детских коллективах, но и среди взрослых».