Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону для работы в отопительный сезон создано 1400 аварийных бригад

В Ростовской области для бесперебойной работы в отопительный сезон создано 1400 аварийных бригад.

Как сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, для ликвидации возможных нештатных ситуаций будут задействованы почти пять тысяч человек и более 1700 единиц техники. Теплоснабжающие организации полностью обеспечены необходимыми ресурсами и топливом.

Напомним, что отопительный сезон начался 13 октября во всех 35 муниципалитетах области, однако в 19 из них, включая Ростов-на-Дону, Азов, Волгодонск и другие, тепло подается пока не в полном объеме. А самый южный Сальский район приступил к подключению последним.

На совещании чиновники подчеркнули, что подача тепла потребителям — процесс поэтапный и в крупных системах может занимать до двух недель. Все выявляемые дефекты, как в случае с аварией на котельной в Новочеркасске, устраняются в оперативном режиме. Там без отопления временно остались 46 домов, и восстановление его подачи планируется в самом скором времени.

Особое внимание уделяется проблемным территориям. Наибольшее отставание — в Неклиновском районе, где 109 котельных не работают из-за задержек с поставками газа, вызванных несвоевременным оформлением графика погашения долгов. Губернатор Юрий Слюсарь потребовал от регионального министерства ЖКХ немедленно вмешаться и урегулировать вопрос с поставщиками углеводородного топлива.

На особом контроле — ситуация в Зернограде и Таганроге, где ведется запуск котельных и ремонт теплосетей. В последнем для ускорения работ даже введен режим повышенной готовности. На замену двух котлов и ремонт 11 участков тепловых сетей из регионального бюджета был выделен 151 миллион рублей. Обновление остальных объектов придется перенести на следующий год.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше