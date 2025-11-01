На Дону для работы в отопительный сезон создано 1400 аварийных бригад

Как сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная, для ликвидации возможных нештатных ситуаций будут задействованы почти пять тысяч человек и более 1700 единиц техники. Теплоснабжающие организации полностью обеспечены необходимыми ресурсами и топливом.
Напомним, что отопительный сезон начался 13 октября во всех 35 муниципалитетах области, однако в 19 из них, включая Ростов-на-Дону, Азов, Волгодонск и другие, тепло подается пока не в полном объеме. А самый южный Сальский район приступил к подключению последним.
На совещании чиновники подчеркнули, что подача тепла потребителям — процесс поэтапный и в крупных системах может занимать до двух недель. Все выявляемые дефекты, как в случае с аварией на котельной в Новочеркасске, устраняются в оперативном режиме. Там без отопления временно остались 46 домов, и восстановление его подачи планируется в самом скором времени.
Особое внимание уделяется проблемным территориям. Наибольшее отставание — в Неклиновском районе, где 109 котельных не работают из-за задержек с поставками газа, вызванных несвоевременным оформлением графика погашения долгов. Губернатор Юрий Слюсарь потребовал от регионального министерства ЖКХ немедленно вмешаться и урегулировать вопрос с поставщиками углеводородного топлива.
На особом контроле — ситуация в Зернограде и Таганроге, где ведется запуск котельных и ремонт теплосетей. В последнем для ускорения работ даже введен режим повышенной готовности. На замену двух котлов и ремонт 11 участков тепловых сетей из регионального бюджета был выделен 151 миллион рублей. Обновление остальных объектов придется перенести на следующий год.