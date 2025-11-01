На Дону для работы в отопительный сезон создано 1400 аварийных бригад

На совещании чиновники подчеркнули, что подача тепла потребителям — процесс поэтапный и в крупных системах может занимать до двух недель. Все выявляемые дефекты, как в случае с аварией на котельной в Новочеркасске, устраняются в оперативном режиме. Там без отопления временно остались 46 домов, и восстановление его подачи планируется в самом скором времени.