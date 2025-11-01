Ричмонд
Власти Балтийска показали, как будет выглядеть сквер в честь участницы Великой Отечественной войны

Решено увековечить имя Александры Серебровской.

Источник: Балтийский городской округ

В Балтийске появится сквер имени Александры Серебровской, участницы Великой Отечественной войны.

Уже на этой неделе подрядчик приступил к обустройству нового памятного места, сообщает окружная администрация.

«На фронте молодую девушку направили в батальон морской пехоты Балтийского флота, с бойцами которого она прошла дорогами войны до Пиллау. Александра Серебровская погибла в бою на косе Фрише-Нерунг в апреле 1945 года. Девушка под минометным огнем сопровождала раненых на катерах. Была смертельно ранена осколком снаряда. Посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени», — говорится в сообщении.

Работы планируют завершить до конца года.