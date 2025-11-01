В Румынии обнаружили развалины римской колонии

По его данным, развалины колонии были обнаружены в черте города во время подготовки территории под строительство автобусного парка. По словам археолога Раду Ота, этот объект «представляет всемирную ценность» и является одним из крупнейших в Европе. Отмечается, что в месте раскопок ученым удалось обнаружить остатки домов и улиц.