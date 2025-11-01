Калининградских студентов пригласили на службу в транспортную полицию

Начальник Западного линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Титов лично рассказал выпускникам о перспективах службы в ведомстве.
Студентам факультета правоохранительной деятельности подробно объяснили порядок поступления на службу, социальные гарантии сотрудников и особенности работы на объектах транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделили вопросам безопасности — от правил поведения на железной дороге до противодействия интернет-мошенничеству.
Сергей Титов отдельно остановился на борьбе с наркопреступностью, продемонстрировав профилактический видеоролик. Мероприятие вызвало живой отклик — некоторые студенты уже выразили готовность после окончания колледжа пополнить ряды транспортных полицейских.