Калининградских студентов пригласили на службу в транспортную полицию

Студентам факультета правоохранительной деятельности подробно объяснили порядок поступления на службу, социальные гарантии сотрудников и особенности работы на объектах транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделили вопросам безопасности — от правил поведения на железной дороге до противодействия интернет-мошенничеству.