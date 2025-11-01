В поселке Залегощь Орловской области начали благоустройство двора

Благоустройство двора в поселке городского типа Залегощь Орловской области началось досрочно при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Залегощенского района.
Работы проводят на улице Набережной у домов № 27а и 29а. Там заменят асфальт на проезжей части, а также установят новые скамейки, урны и проведут освещение. Благоустройство завершат до середины октября следующего года.
«То, что подрядчик вышел на объект раньше срока, — это очень позитивная практика. Она показывает заинтересованность всех сторон в скорейшем создании комфортных условий для жизни наших людей. Мы держим на строгом контроле как сроки, так и качество выполняемых работ. Благоустройство двора на Набережной — это не просто ремонт, это создание современной, функциональной среды для отдыха, общения и повседневной жизни жителей. Уверен, что в срок и с высоким качеством мы выполним все запланированные работы и этот двор станет одним из любимых мест для отдыха горожан», — отметил заместитель главы администрации Залегощенского района Александр Грачев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.