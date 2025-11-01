В поселке Залегощь Орловской области начали благоустройство двора

«То, что подрядчик вышел на объект раньше срока, — это очень позитивная практика. Она показывает заинтересованность всех сторон в скорейшем создании комфортных условий для жизни наших людей. Мы держим на строгом контроле как сроки, так и качество выполняемых работ. Благоустройство двора на Набережной — это не просто ремонт, это создание современной, функциональной среды для отдыха, общения и повседневной жизни жителей. Уверен, что в срок и с высоким качеством мы выполним все запланированные работы и этот двор станет одним из любимых мест для отдыха горожан», — отметил заместитель главы администрации Залегощенского района Александр Грачев.