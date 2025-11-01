В 16 селах Джанкойского района Крыма построили медпункты

Строительство 6 врачебных амбулаторий и 10 фельдшерско-акушерских пунктов завершили в 16 селах Джанкойского района Крыма при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве республики.
В помещениях медпунктов оборудованы кабинеты приема пациентов, смотровые с гинекологическим креслом, процедурные, прививочные и стерилизационные, а также комнаты для хранения лекарственных препаратов. Учреждения укомплектованы мебелью, компьютерной техникой и необходимым оборудованием. Кроме того, здания подключены ко всем инженерным коммуникациям, а прилегающие территории благоустроены.
Ко всем этим медпунктам прикреплены 16 381 человек, в том числе 2302 ребенка. Теперь они могут получать первичную медико-санитарную помощь, проходить первый этап диспансеризации, профилактический медицинский осмотр и вакцинацию в комфортных и современных условиях недалеко от дома.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.