Оплата картами в маршрутках заработала в Беларуси с 1 ноября 2025 года

Министерство по налогам и сборам проинформировало о том, что в маршрутках Беларуси с 1 ноября 2025 года можно рассчитываться за проезд безналичным способом.
Именно с 1 ноября в Беларуси введена обязанность использовать платежные терминалы, которая касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере городских перевозок маршрутными такси.
Расплатиться в городских маршрутках теперь можно картами, воспользовавшись карточным терминалом. Второй вариант — использовать платежный терминал, который позволяет принимать платежи не только с использованием карт, но и любых из иных платежных инструментов, например, QR-кода.