Православные и католические праздники и важные даты ноября 2025 года в Беларуси

Этот день посвящен Архангелу Михаилу — главе небесного воинства и защитнику людей от зла. Праздник напоминает, что у каждого есть ангел-хранитель, посланный Богом для поддержки и защиты. В Беларуси этот день называют Михайлов день: семьи собираются за столом, благодарят Бога за прожитый год и молятся о мире и согласии.