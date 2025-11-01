Ричмонд
Православные и католические праздники и важные даты ноября 2025 года в Беларуси

Ноябрь в христианской традиции — месяц памяти, благодарности и ожидания. Он объединяет дни поминовения усопших, праздники в честь чудотворных икон. В конце месяца у православных начинается особое духовное время — Рождественский пост, а у католиков — начало нового литургического года.

Мы собрали календарь главных церковных дат, которые отмечают в белорусской православной и католической церквях, с краткими пояснениями: зачем празднуется и как его провести.

Православные праздники и важные даты ноября 2025 года в Беларуси.

1 ноября — Димитриева родительская суббота.

Это день всеобщего поминовения усопших — родственников, друзей, воинов и всех, кто уже отошел в вечность. Назван праздник в честь святого великомученика Дмитрия Солунского. В храмах совершаются панихиды, верующие молятся за умерших и посещают кладбища. В этот день особенно важно творить добрые дела и подавать милостыню «за упокой».

4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери.

Один из самых почитаемых Богородичных праздников. Казанская икона — символ материнской защиты, хранительница мира в доме. Верующие приходят в храмы с молитвами о здоровье, мире и благополучии, благодарят Богородицу за помощь и просят заступничества в трудные времена.

5 ноября (среда) — День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Этот образ Богородицы называют утешительным — перед ним молятся о помощи в бедах, болезнях и в душевной скорби. Икона напоминает, что даже посреди страданий Бог не оставляет человека. В этот день в храмах Беларуси совершаются молебны и читается акафист Божией Матери.

6 ноября (четверг) — Повторное почитание иконы «Всех скорбящих Радость».

Дата связана с чудесным исцелением москвички Евфимии в 1688 году, после молитвы перед этим образом. С тех пор икона стала одной из самых почитаемых в православии. Верующие молятся о скорейшем исцелении от болезней и о духовном укреплении близких.

21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Этот день посвящен Архангелу Михаилу — главе небесного воинства и защитнику людей от зла. Праздник напоминает, что у каждого есть ангел-хранитель, посланный Богом для поддержки и защиты. В Беларуси этот день называют Михайлов день: семьи собираются за столом, благодарят Бога за прожитый год и молятся о мире и согласии.

22 ноября — Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Чудотворная икона известна тем, что молитвы перед ней быстро исполняются. Люди обращаются к «Скоропослушнице» в тревоге и бедах — просят помощи, исцеления и покоя душе. В этот день принято зажигать свечу перед образом и благодарить Богородицу за заступничество.

27 ноября — Филиппово заговенье (канун Рождественского поста).

Последний день перед началом сорокадневного поста. После ужина мясные блюда убирают со стола, и наступает время воздержания. Этот вечер проводят спокойно, в кругу семьи, с молитвой и благодарностью. Верующие просят у родных прощения и мира в доме.

28 ноября — Начало Рождественского (Филиппова) поста.

Рождественский пост — время очищения души и подготовки к великому празднику Рождества Христова. Он длится сорок дней — до 6 января. Православные стараются воздерживаться не только от скоромной пищи, но и от гнева, осуждения, суеты. Главное в посте — покаяние, молитва и добрые дела.

Католические праздники и важные даты ноября 2025 года в Беларуси.

1 ноября — Торжество Всех Святых.

Праздник в честь всех святых — известных и безымянных, прославленных Церковью и скрытых от мира. Верующие благодарят Бога за пример святых, стремятся к святости в своей жизни. В этот день обязательно участвуют в Мессе и молятся о духовном обновлении.

2 ноября — Поминовение всех усопших.

День молитвы за души умерших — особенно тех, кто нуждается в очищении. В католических приходах совершаются заупокойные службы, верующие посещают кладбища, ставят свечи и просят Бога о милости для умерших.

4 ноября — Память святого Карла Борромео, епископа.

Святой Карл был одним из лидеров духовной реформы в Церкви XVI века. Его память — призыв к личному обновлению, верности христианским обязанностям и заботе о ближних.

9 ноября — Годовщина освящения Латеранской базилики.

Праздник главного храма Рима — кафедры Папы. Он подчеркивает единство Католической Церкви и напоминает о ее духовном основании. Уместно помолиться за Церковь и ее служителей.

10 ноября — Память святого Льва Великого, Папы и учителя Церкви.

Святой Лев был защитником веры и духовным лидером в трудные времена. День памяти — повод задуматься о значении истины и верности в служении.

12 ноября — Память святого Иосафата Кунцевича, архиепископа и мученика.

Святой родом с территории современной Беларуси, отдал жизнь за единство Церкви. Его чтят как защитника веры и примирения. Молятся о христианском единстве и мире.

15 ноября — Память святого Альберта Великого, епископа и учителя Церкви.

Альберт — пример гармонии науки и веры. В этот день особенно молятся за студентов, ученых и преподавателей, просят вдохновения и мудрости в учебе и исследовании.

17 ноября — Память святой Елизаветы Венгерской.

Святая Елизавета — символ христианского милосердия. День ее памяти вдохновляет помогать нуждающимся, участвовать в благотворительности, жить любовью к ближнему.

21 ноября — Введение во храм Пресвятой Девы Марии.

Праздник посвящен посвящению Марии Богу с юности. Это день молитвы о чистоте сердца, преданности и духовной зрелости, особенно для молодых людей.

22 ноября — Память святой Цецилии, девы и мученицы.

Покровительница церковной музыки. Ее память — повод благодарить Бога за красоту духовного искусства. В храмах проходят музыкальные службы и концерты.

23 ноября — Торжество Иисуса Христа, Царя Вселенной.

Главное воскресенье завершения литургического года. В этот день католики признают Иисуса как Господа всей истории и молятся о приходе Царствия Божьего в мире и в жизни каждого.

30 ноября — Первая неделя Адвента.

Начало нового литургического года и времени ожидания Рождества. Адвент — это время внутренней тишины, надежды, молитвы и добрых дел. Верующие зажигают первую свечу венка Адвента и начинают духовную подготовку к празднику.