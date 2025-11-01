Православные и католические праздники и важные даты ноября 2025 года в Беларуси

Мы собрали календарь главных церковных дат, которые отмечают в белорусской православной и католической церквях, с краткими пояснениями: зачем празднуется и как его провести.
Православные праздники и важные даты ноября 2025 года в Беларуси.
1 ноября — Димитриева родительская суббота.
Это день всеобщего поминовения усопших — родственников, друзей, воинов и всех, кто уже отошел в вечность. Назван праздник в честь святого великомученика Дмитрия Солунского. В храмах совершаются панихиды, верующие молятся за умерших и посещают кладбища. В этот день особенно важно творить добрые дела и подавать милостыню «за упокой».
4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери.
Один из самых почитаемых Богородичных праздников. Казанская икона — символ материнской защиты, хранительница мира в доме. Верующие приходят в храмы с молитвами о здоровье, мире и благополучии, благодарят Богородицу за помощь и просят заступничества в трудные времена.
5 ноября (среда) — День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Этот образ Богородицы называют утешительным — перед ним молятся о помощи в бедах, болезнях и в душевной скорби. Икона напоминает, что даже посреди страданий Бог не оставляет человека. В этот день в храмах Беларуси совершаются молебны и читается акафист Божией Матери.
6 ноября (четверг) — Повторное почитание иконы «Всех скорбящих Радость».
Дата связана с чудесным исцелением москвички Евфимии в 1688 году, после молитвы перед этим образом. С тех пор икона стала одной из самых почитаемых в православии. Верующие молятся о скорейшем исцелении от болезней и о духовном укреплении близких.
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Этот день посвящен Архангелу Михаилу — главе небесного воинства и защитнику людей от зла. Праздник напоминает, что у каждого есть ангел-хранитель, посланный Богом для поддержки и защиты. В Беларуси этот день называют Михайлов день: семьи собираются за столом, благодарят Бога за прожитый год и молятся о мире и согласии.
22 ноября — Праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Чудотворная икона известна тем, что молитвы перед ней быстро исполняются. Люди обращаются к «Скоропослушнице» в тревоге и бедах — просят помощи, исцеления и покоя душе. В этот день принято зажигать свечу перед образом и благодарить Богородицу за заступничество.
27 ноября — Филиппово заговенье (канун Рождественского поста).
Последний день перед началом сорокадневного поста. После ужина мясные блюда убирают со стола, и наступает время воздержания. Этот вечер проводят спокойно, в кругу семьи, с молитвой и благодарностью. Верующие просят у родных прощения и мира в доме.
28 ноября — Начало Рождественского (Филиппова) поста.
Рождественский пост — время очищения души и подготовки к великому празднику Рождества Христова. Он длится сорок дней — до 6 января. Православные стараются воздерживаться не только от скоромной пищи, но и от гнева, осуждения, суеты. Главное в посте — покаяние, молитва и добрые дела.
Католические праздники и важные даты ноября 2025 года в Беларуси.
1 ноября — Торжество Всех Святых.
Праздник в честь всех святых — известных и безымянных, прославленных Церковью и скрытых от мира. Верующие благодарят Бога за пример святых, стремятся к святости в своей жизни. В этот день обязательно участвуют в Мессе и молятся о духовном обновлении.
2 ноября — Поминовение всех усопших.
День молитвы за души умерших — особенно тех, кто нуждается в очищении. В католических приходах совершаются заупокойные службы, верующие посещают кладбища, ставят свечи и просят Бога о милости для умерших.
4 ноября — Память святого Карла Борромео, епископа.
Святой Карл был одним из лидеров духовной реформы в Церкви XVI века. Его память — призыв к личному обновлению, верности христианским обязанностям и заботе о ближних.
9 ноября — Годовщина освящения Латеранской базилики.
Праздник главного храма Рима — кафедры Папы. Он подчеркивает единство Католической Церкви и напоминает о ее духовном основании. Уместно помолиться за Церковь и ее служителей.
10 ноября — Память святого Льва Великого, Папы и учителя Церкви.
Святой Лев был защитником веры и духовным лидером в трудные времена. День памяти — повод задуматься о значении истины и верности в служении.
12 ноября — Память святого Иосафата Кунцевича, архиепископа и мученика.
Святой родом с территории современной Беларуси, отдал жизнь за единство Церкви. Его чтят как защитника веры и примирения. Молятся о христианском единстве и мире.
15 ноября — Память святого Альберта Великого, епископа и учителя Церкви.
Альберт — пример гармонии науки и веры. В этот день особенно молятся за студентов, ученых и преподавателей, просят вдохновения и мудрости в учебе и исследовании.
17 ноября — Память святой Елизаветы Венгерской.
Святая Елизавета — символ христианского милосердия. День ее памяти вдохновляет помогать нуждающимся, участвовать в благотворительности, жить любовью к ближнему.
21 ноября — Введение во храм Пресвятой Девы Марии.
Праздник посвящен посвящению Марии Богу с юности. Это день молитвы о чистоте сердца, преданности и духовной зрелости, особенно для молодых людей.
22 ноября — Память святой Цецилии, девы и мученицы.
Покровительница церковной музыки. Ее память — повод благодарить Бога за красоту духовного искусства. В храмах проходят музыкальные службы и концерты.
23 ноября — Торжество Иисуса Христа, Царя Вселенной.
Главное воскресенье завершения литургического года. В этот день католики признают Иисуса как Господа всей истории и молятся о приходе Царствия Божьего в мире и в жизни каждого.
30 ноября — Первая неделя Адвента.
Начало нового литургического года и времени ожидания Рождества. Адвент — это время внутренней тишины, надежды, молитвы и добрых дел. Верующие зажигают первую свечу венка Адвента и начинают духовную подготовку к празднику.