В Тульской области запустили новые меры поддержки семей

Новые меры поддержки семей разработали и запустили в октябре в Тульской области, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Теперь беременные студентки, обучающиеся очно в вузах и колледжах области, могут получить единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей. Это поможет будущим мамам совмещать учебу и подготовку к рождению ребенка.
Вторая мера поддержки — компенсация половины стоимости платного образования. Ее может получить один ребенок из многодетной семьи, обучающийся в вузе, колледже или техникуме на территории региона. Главное условие — у студента не должно быть академических задолженностей.
Подать заявление на новые выплаты и компенсации можно через органы социальной защиты и МФЦ. А информация о других мерах поддержки в Тульской области размещена на сайте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.