В Узбекистане ужесточат наказание за незаконное использование пиротехники: что изменится?

Vaib.uz (Узбекистан. 1 ноября). Сенат одобрил закон, направленный на ужесточение наказания за незаконное использование пиротехники и четко регламентирующий, какие виды пиротехнических изделий можно использовать населению, а какие — находятся под строгим запретом. Ожидается, что эти меры снизят число нарушений и инцидентов, связанных с использованием опасной пиротехники, особенно в преддверии новогодних праздников.

Источник: Vaib.Uz

Штрафы увеличиваются в 2−3 раза.

Согласно новым изменениям, в Кодексе об административной ответственности (статья 185−1) усиливается административная ответственность за незаконное использование пиротехники. Сейчас штраф составляет от 5 до 20 БРВ (от 2 до 8,2 млн сумов). После вступления закона в силу штраф увеличится до 15−25 БРВ (от 6,1 до 10,3 млн сумов).

Какие пиротехнические изделия будут разрешены?

В законе четко разграничены виды пиротехники по степени опасности:

Свободный оборот разрешён только для пиротехнических изделий I класса опасности (радиус опасной зоны — до 0,5 метра). Это бенгальские огни, настольные фонтаны, хлопушки — они безопасными для бытового использования. На их производство, хранение, реализацию и использование запретов нет.

Запрет и ограниченный оборот введены для более опасных пиротехнических изделий: II класс опасности (радиус опасной зоны до 5 метров) — это петарды, уличные фонтаны и аналогичные изделия. Их полностью запрещено производить, ввозить, хранить и использовать гражданам и юридическим лицам.

III-V классы опасности — изделия для профессионального использования. Их использование допускается только при проведении официальных массовых мероприятий (например, городских фейерверков), а также в промышленных и военных целях.

Цели и последствия нововведений.

Эти изменения призваны сократить число травм и чрезвычайных ситуаций, вызванных неосторожным или несанкционированным использованием пиротехники. Особенно остро проблема стояла в зимний период, когда по всей стране фиксировались случаи травматизма из-за петард и других опасных изделий.

Граждане, решившие использовать пиротехнику, должны будут внимательно изучать маркировку: все разрешённые изделия будут относиться только к I классу опасности. Остальная пиротехника — под строгим запретом для частных лиц.

Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент.