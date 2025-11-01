В Узбекистане ужесточат наказание за незаконное использование пиротехники: что изменится?

Согласно новым изменениям, в Кодексе об административной ответственности (статья 185−1) усиливается административная ответственность за незаконное использование пиротехники. Сейчас штраф составляет от 5 до 20 БРВ (от 2 до 8,2 млн сумов). После вступления закона в силу штраф увеличится до 15−25 БРВ (от 6,1 до 10,3 млн сумов).