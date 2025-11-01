Ричмонд
В домашнем матче чемпионата ВХЛ ХК «Ростов» уступил «Горняку»

«Ростов» проиграл дома «Горняку-УГМК».

Источник: Комсомольская правда

В домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ ростовские хоккеисты уступили команде «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы со счетом 3:4. Встреча состоялась 31 октября в Ростове-на-Дону.

Гости быстро захватили инициативу. Уже на 4-й минуте капитан «Горняка» Олег Зайцев открыл счет. Вскоре Владислав Демидович реализовал большинство, удвоив преимущество. Ответную шайбу Егор Корбит забросил под занавес первого периода.

Второй период остался за уральцами. Дубль Зайцева и гол Александра Гордина установили счет 1:4. Несмотря на замену вратаря, «Ростов» сумел сократить отставание. Сначала Олег Седанцов отквитал шайбу в меньшинстве, а в третьем периоде Данила Соколов сделал счет 3:4.

Финальные минуты матча прошли в атаках хозяев, но сравнять счет им не удалось. Трехматчевая победная серия «Ростова» прервалась.

