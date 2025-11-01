Электросамокат изъяли у жительницы Нижегородской области за пьяное вождение

При задержании у самокатчицы выявили наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 1,146 мг/л. Она не согласилась с результатами, в связи с чем задержанную доставили в больницу для медосвидетельствования. Однако там она от его прохождения отказалась.