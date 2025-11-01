Электросамокат изъяли у жительницы Нижегородской области за пьяное вождение

Ранее подсудимую уже привлекали за аналогичное нарушение по административной статье, сообщили в суде.
При задержании у самокатчицы выявили наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 1,146 мг/л. Она не согласилась с результатами, в связи с чем задержанную доставили в больницу для медосвидетельствования. Однако там она от его прохождения отказалась.
На суде подсудимая признала вину. Ей назначили 240 часов обязательных работ и лишили права управления транспортными средствами на два года.
Электросамокат «Kugoo Kirin C1+», на котором было совершено нарушение, изъяли в собственность государства.