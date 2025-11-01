Выяснилось, как нижегородская ГАИ работает в начале ноября

Регистрационно-экзаменационные отделения на улицах Пермякова, 46 и Родионова, 1 — с 08:00 до 15:15. 2 и 3 ноября 2025 года отдел на улице Металлистов, 111 будет функционировать в режиме «дежурного окна». В эти дни прием граждан будет вестись с 08:00 до 19:15.