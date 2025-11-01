Движение по мосту с площади Независимости на Московскую открыли 1 ноября 2025

Сам мост был закрыт на масштабный ремонт 8 февраля 2025 года. По планам ремонт должен был закончиться только к 1 декабря, но все работы были завершены раньше. На путепроводе и подъездах к нему нанесены новая разметка, установлены знаки, восстановлена прежняя схема движения всех видов транспорта.