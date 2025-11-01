Ричмонд
Движение по мосту с площади Независимости на Московскую открыли 1 ноября 2025

Мост от площади Независимости на улицу Московскую открыли 1 ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Движение по мосту с площади Независимости на Московскую открылось 1 ноября 2025 года. Об открытии движения по путепроводу проинформировали в официальном телеграм-канале Мингорисполкома.

Отметим, что движение под мостом (по улице Бобруйской) открыли в начале октября 2025 года.

Сам мост был закрыт на масштабный ремонт 8 февраля 2025 года. По планам ремонт должен был закончиться только к 1 декабря, но все работы были завершены раньше. На путепроводе и подъездах к нему нанесены новая разметка, установлены знаки, восстановлена прежняя схема движения всех видов транспорта.

С открытием моста открытой для транспорта стала и площадь Независимости.

Ранее мы писали о том, что с 1 ноября в маршрутках появилась возможности оплаты картами (и не только — тут про это).