Движение по мосту с площади Независимости на Московскую открыли 1 ноября 2025

Движение по мосту с площади Независимости на Московскую открылось 1 ноября 2025 года. Об открытии движения по путепроводу проинформировали в официальном телеграм-канале Мингорисполкома.
Отметим, что движение под мостом (по улице Бобруйской) открыли в начале октября 2025 года.
Сам мост был закрыт на масштабный ремонт 8 февраля 2025 года. По планам ремонт должен был закончиться только к 1 декабря, но все работы были завершены раньше. На путепроводе и подъездах к нему нанесены новая разметка, установлены знаки, восстановлена прежняя схема движения всех видов транспорта.
С открытием моста открытой для транспорта стала и площадь Независимости.
