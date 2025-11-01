Детсад 1930-х решили восстановить для детишек в Петербурге

Работы пройдут на территории бывшей фабрики «Красное знамя». Будущий детский сад разместится в объекте культурного наследия регионального значения. Площадь — 2178 квадратных метров.
Как говорят специалисты, это жемчужина конструктивизма, созданная под руководством архитектора Эрнста Мендельсона. Именно в этом здании был детский сад для сотрудников фабрики и сейчас его переоборудуют также для детей.
Архитекторам пришлось учитывать особенности постройки, в которой три корпуса, соединенные дугообразными переходами. Проект предусматривает не только полное восстановление облика здания, но и адаптацию его под современные требования дошкольных учреждений. Освободят здание и от поздних архитектурных наслоений.
Завершить работы планируют во втором квартале 2026 года.
Фабрика «Красное знамя» — ныне несуществующая трикотажная фабрика в Санкт-Петербурге (до революции — фабрика Керстена). Расположена на Петроградской стороне. Объект культурного наследия регионального значения.
Фабрика ведет историю от трикотажно-чулочной мастерской, основанной купцом Иваном Натусом в 1855 году на Гончарной улице. В 1866 году мастерскую приобрел немец Фридрих-Вильгельм Керстен, который вложил средства в расширение и модернизацию производства.
14 февраля 1919 года фабрику национализировали. В 1922-м она получила название «Красное знамя». Фабрика специализировалась на выпуске чулочно-трикотажных изделий. В годы Великой Отечественной войны выпускала обмундирование для бойцов Ленинградского фронта и артиллерийские снаряды.
В 2021 году производственные корпуса фабрики приобрела девелоперская компания.