В Королёве до конца года обновят дошкольное отделение лицея № 4

Капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 4 в микрорайоне Юбилейном в Королёве завершат до конца этого года, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Обновление образовательных учреждений — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети».
Отделение рассчитано на 240 мест. В здании площадью около 2 тысяч квадратных метров уже заменили кровлю, утеплили фасад, обновили коммуникации и сантехнику. Сейчас на объекте работают 48 специалистов и 3 единицы техники.
«Строители завершают отделочные работы, ведут пусконаладку инженерных систем, системы видеонаблюдения, завершают благоустройство прилегающей территории. В здание уже подано тепло, ведется поставка мебели», — отметили в министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.