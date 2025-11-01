Победителями чемпионата «Абилимпикс» станут 450 человек

Победителей Национального чемпионата «Абилимпикс», которыми станут 450 человек, объявят 2 ноября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит Минпросвещения РФ.
Зампред Правительства поприветствовал участников мероприятия в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве, оценил площадку проведения соревнований и пообщался с конкурсантами. Он также отметил, что чемпионат собрал людей, прошедших строгий отбор. Среди них школьники, студенты, а также ветераны СВО.
«Очень важно, что в этом году особое внимание мы уделяем нашим Героям, участникам СВО, которые имеют уникальную возможность получить новые рабочие специальности, продемонстрировать свои навыки и таланты. Здесь для этого созданы все условия, и я очень хотел бы, чтобы они нашли себя и выполнили ту задачу, которая будет перед ними стоять и в мирной жизни. Для этого по поручению Президента вместе с вами работаем. Уверен, что те 450 победителей, о которых мы узнаем 2 ноября, будут на самом деле такими “звездочками”, ролевыми моделями для всех, кто хочет, несмотря на ограничения по здоровью, быть активным членом нашего общества, приносить пользу, реализовывать себя», — заявил Дмитрий Чернышенко.
Напомним, что Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в Москве с 30 октября по 2 ноября при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». В соревнованиях принимают участие более 1 тыс. конкурсантов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.