Победителями чемпионата «Абилимпикс» станут 450 человек

«Очень важно, что в этом году особое внимание мы уделяем нашим Героям, участникам СВО, которые имеют уникальную возможность получить новые рабочие специальности, продемонстрировать свои навыки и таланты. Здесь для этого созданы все условия, и я очень хотел бы, чтобы они нашли себя и выполнили ту задачу, которая будет перед ними стоять и в мирной жизни. Для этого по поручению Президента вместе с вами работаем. Уверен, что те 450 победителей, о которых мы узнаем 2 ноября, будут на самом деле такими “звездочками”, ролевыми моделями для всех, кто хочет, несмотря на ограничения по здоровью, быть активным членом нашего общества, приносить пользу, реализовывать себя», — заявил Дмитрий Чернышенко.