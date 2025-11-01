Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Калининградскую область

Средняя стоимость новогодних туров в Калининградскую область начинается от 65−70 тысяч рублей за двоих. При этом за перелёт надо доплатить отдельно. Информацию об этом опубликовали на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В стоимость новогодних туров входит недельное проживание в гостинице для двоих и экскурсии. Некоторые операторы предлагают путёвки за 163 тысячи рублей. В пакет входит перелёт из Москвы и десятидневное проживание в гостинице на двоих.
«Стоимость длинных новогодних программ на внутренних направлениях зависит от маршрута, категории отеля, количества экскурсий и включённых активностей. Например, если экскурсионный тур в Санкт-Петербург или Калининградскую область на семь дней стоит от 65−70 тысяч рублей за двоих без учёта проезда, то недельный тур по Северному Кавказу уже обойдется в 130−160 тысяч рублей за двоих», — говорится в сообщении.
Ранее эксперт рассказал о влиянии стоимости авиабилетов на турпоток в Калининград. По словам главы Ассоциации отельеров и рестораторов Зеленоградского округа Сергея Куренкова, путешественники не могут запланировать отдых в регионе из-за нестабильных цен на перелёты.
Туроператоры сообщали, что в Калининградской области просели продажи путёвок из-за дорогих гостиниц и авиабилетов. Стоимость билетов и номеров в отелях существенно меняется ближе к датам заезда.