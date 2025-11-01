Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Калининградскую область

«Стоимость длинных новогодних программ на внутренних направлениях зависит от маршрута, категории отеля, количества экскурсий и включённых активностей. Например, если экскурсионный тур в Санкт-Петербург или Калининградскую область на семь дней стоит от 65−70 тысяч рублей за двоих без учёта проезда, то недельный тур по Северному Кавказу уже обойдется в 130−160 тысяч рублей за двоих», — говорится в сообщении.