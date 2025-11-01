Всего 62 ребенка родились в сельских районах Омской области за октябрь

В субботу, 1 ноября, областной Минздрав, сообщил о цифрах рождаемости в регионе за минувший октябрь. За данный месяц в области родился 1 351 ребенок.
В том числе среди общего числа новорожденных конкретно в Омске есть одни тройняшки и 17 двоен. В целом в регионе 689 младенцев это мальчики, 662 — девочки.
Цифра в 1 351 стала рекордом с начала текущего года. До этого рекордным месяцем был август. Тогда в области родились 1 287 младенцев.
При этом в сельских районах на свет появились всего 62 ребенка. Из них по 15 в Исилькульской и Тарской ЦРБ, по 9 и 8 —в Большереченской и Калачинской больницах соответственно.
В Омске, таким образом, родилось 1 289 детей.