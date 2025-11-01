Ричмонд
Айрат Ямалов из Башкирии готовится стать «Народным участковым»

В конкурсе «Народный участковый — 2025» Башкирию представляет Айрат Ямалов.

Источник: Комсомольская правда

Старший участковый уполномоченный нефтекамской полиции майор полиции Айрат Ямалов стал представителем Башкирии во всероссийском конкурсе «Народный участковый — 2025».

Голосование за участников конкурса проходит с 1 по 10 ноября 2025 года. Поддержать участкового могут жители республики, используя свои аккаунты в социальной сети «ВКонтакте» или в системе «Яндекс».

Организаторы подчеркивают, что с каждого IP-адреса можно проголосовать только один раз. Результаты голосования обновляются ежедневно в 12:00 по московскому времени.

Поддержать Айрата Ямалова можно по этой ссылке. Кстати, недавно мы побеседовали с майором, и он нам рассказал о своей работе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.