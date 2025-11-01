В России создали наночастицы для заживления хронических ран и тяжелых ожогов

В своей новой работе исследователи представили еще один подход, позволяющий получать наночастицы из еще одного соединения данного металла, ортофосфата церия. Для изучения их свойств исследователи подготовили три различных формы наноструктур из данного вещества, для чего ученые смешали нитрат церия с соединением аммиака и ортофосфорной кислоты в присутствии или отсутствии регуляторов кристаллизации.