Институт Пушкина определил самое длинное слово русского языка

Институт имени Пушкина определил самое длинное слово русского языка. Это прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно состоит из 55 букв.
Слово определили с помощью искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. Он уточнил, что это слово — название химического соединения, которое упоминается в патенте на изобретение 2006 года.
Среди других самых длинных слов в русском языке — «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» (50 букв; это химическое соединение из группы бензодиазепинов, применяемых в медицине) и «кокамидопропилпропиленгликольдимонийхлоридфосфат» (48 букв; это химическое вещество, которое используют в составе шампуней, мыла и других косметических средств).
Согласно Книге рекордов Гиннесса, еще в 2003 году самым длинным словом в русском языке было «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв).
По словам представителя института, русский язык очень легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова. «Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — отметил эксперт.
«При этом такие слова употребляются нечасто. А наиболее встречающиеся слова, конечно же, и самые короткие: это союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят из одной буквы», — заключил Катышев.
Год назад словарь немецкого языка Duden включил в список «словесных монстров» слово Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung из 67 букв. Оно переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком».