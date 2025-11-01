Собянин дал старт строительству участка метро от «Щелковской» до «Гольяново»

«Гольяново наконец-то получит свою домашнюю, долгожданную станцию метро. Десятки тысяч гольяновцев будут иметь станцию в шаговой доступности. Щелковская, одна из самых перегруженных станций в городе, разгрузится процентов на 30. Сегодня мы начинаем проходку тоннелей. Надеюсь, к сентябрю 2028 года, за три года, эта ветка метро будет построена, станция будет построена, запустим ее в строй», — заявил мэр. Он отметил, что возведение станции позволит улучшить транспортную доступность для 160 тыс. жителей района Гольяново.