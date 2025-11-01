Ричмонд
Собянин дал старт строительству участка метро от «Щелковской» до «Гольяново»

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Строительство тоннеля метро началось на участке Арбатско-Покровской линии от станции «Щелковская» до будущей станции «Гольяново». Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

«Гольяново наконец-то получит свою домашнюю, долгожданную станцию метро. Десятки тысяч гольяновцев будут иметь станцию в шаговой доступности. Щелковская, одна из самых перегруженных станций в городе, разгрузится процентов на 30. Сегодня мы начинаем проходку тоннелей. Надеюсь, к сентябрю 2028 года, за три года, эта ветка метро будет построена, станция будет построена, запустим ее в строй», — заявил мэр. Он отметил, что возведение станции позволит улучшить транспортную доступность для 160 тыс. жителей района Гольяново.

Длина нового участка составит 2,6 км, тоннелепроходческий комплекс «Галина» проложит тоннель длиной 1,68 км. Со станции можно будет выйти на Уссурийскую улицу, рядом расположены также улицы Сахалинская и Хабаровская. Дизайн станции оформят в космической теме: в Гольянове расположено предприятие «Геофизика-Космос», которое занимается производством систем навигации для космических аппаратов.

Как отмечается в материалах столичной мэрии, жители района Гольяново после открытия одноименной станции метро будут тратить на дорогу в два раза меньше времени. Так, до БКЛ можно будет добраться за 25 мин вместо 40, а до МЦК — за 20 мин по сравнению с текущими 30.

