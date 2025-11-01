В башкирской деревне Усаклы открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Усаклы Республики Башкортостан, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Учреждение возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новое модульное здание оснащено всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там оборудовали процедурную, смотровую, отделение дневного стационара, а также кабинеты приема врача общей практики и проведения ЭКГ. Для комфорта маломобильных пациентов на входе разместили пандус.
В ФАПе будут обслуживать жителей деревень Усаклы и Петропавловка. В общей сложности это более 140 человек, в том числе 14 детей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.