Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане водителей-нарушителей сначала будут предупреждать, а только потом штрафовать

Vaib.uz (Узбекистан. 1 ноября). В Узбекистане вводится новый вид административного наказания для нарушителей правил дорожного движения — административное предупреждение. Закон, предусматривающий такие изменения, был одобрен сенаторами. Он вступит в силу после подписания президентом.

Источник: Vaib.Uz

Сначала предупреждение — потом штраф.

Во многих странах действует практика, когда за первое незначительное правонарушение водителя не штрафуют, а ограничиваются предупреждением, объяснив последствия и возможные риски. Такой подход показывает хорошие результаты: люди понимают ответственность и стараются не повторять ошибки.

Теперь такая система появится и в Узбекистане. Кодекс об административной ответственности дополняется новой статьёй 24−1, предусматривающей наказание в виде «административного предупреждения».

Какие нарушения попадают под предупреждение?

Нововведение будет касаться только тех нарушений, которые не несут серьёзной опасности для общества. Например: использование телефона за рулём, просмотр видео на мониторе во время движения, нарушение правил остановки и стоянки, отсутствие страховки и нарушение ПДД пешеходами.

Если вы впервые совершили одно из таких правонарушений, штраф выписывать не будут — будет письменное или электронное предупреждение.

Но только один раз в год.

Водителя могут предупредить только один раз в течение календарного года. Если в этом же году он снова нарушит правила — штрафа избежать уже не получится. Причём неважно, будет это повторение того же нарушения или другое — после первого предупреждения наказание станет полноценным, денежным.

Система начнёт «обнуляться» каждый год. То есть в новом году снова появится шанс быть предупреждённым при первом незначительном нарушении.

Срок наказания по камерам — не более месяца.

Закон также вводит важное уточнение: если нарушение зафиксировано камерами, назначить наказание можно не позднее одного месяца со дня совершения правонарушения. Для этого в Кодекс вводится новая статья 17−1, которая определяет виды нарушений, фиксируемых средствами фото- и видеофиксации.