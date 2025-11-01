В Узбекистане водителей-нарушителей сначала будут предупреждать, а только потом штрафовать

Сначала предупреждение — потом штраф.
Во многих странах действует практика, когда за первое незначительное правонарушение водителя не штрафуют, а ограничиваются предупреждением, объяснив последствия и возможные риски. Такой подход показывает хорошие результаты: люди понимают ответственность и стараются не повторять ошибки.
Теперь такая система появится и в Узбекистане. Кодекс об административной ответственности дополняется новой статьёй 24−1, предусматривающей наказание в виде «административного предупреждения».
Какие нарушения попадают под предупреждение?
Нововведение будет касаться только тех нарушений, которые не несут серьёзной опасности для общества. Например: использование телефона за рулём, просмотр видео на мониторе во время движения, нарушение правил остановки и стоянки, отсутствие страховки и нарушение ПДД пешеходами.
Если вы впервые совершили одно из таких правонарушений, штраф выписывать не будут — будет письменное или электронное предупреждение.
Но только один раз в год.
Водителя могут предупредить только один раз в течение календарного года. Если в этом же году он снова нарушит правила — штрафа избежать уже не получится. Причём неважно, будет это повторение того же нарушения или другое — после первого предупреждения наказание станет полноценным, денежным.
Система начнёт «обнуляться» каждый год. То есть в новом году снова появится шанс быть предупреждённым при первом незначительном нарушении.
Срок наказания по камерам — не более месяца.
Закон также вводит важное уточнение: если нарушение зафиксировано камерами, назначить наказание можно не позднее одного месяца со дня совершения правонарушения. Для этого в Кодекс вводится новая статья 17−1, которая определяет виды нарушений, фиксируемых средствами фото- и видеофиксации.