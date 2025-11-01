В Татарстане ужесточили меры безопасности на стройках

В Татарстане с начала 2025 года провели тысячи проверок на стройках, чтобы предотвратить несчастные случаи. Об этом на региональном совещании сообщил первый замминистра строительства республики Дамир Шайдуллин.
За 2025 год саморегулируемые организации строительного комплекса проверили 2 168 объектов. В 1 091 случае были применены дисциплинарные меры. Госстройнадзор вынес 471 постановление об административной ответственности, а Главное инвестиционно-строительное управление провело 2 413 контрольно-надзорных мероприятий.
Из 5 289 выявленных нарушений уже устранены 5 158. Эти меры направлены на повышение безопасности на стройплощадках и предотвращение производственного травматизма.
Напомним, под Казанью построят коттеджный поселок с выгребной канализацией. На территории в 30 гектаров разместят 176 жилых домов и всю необходимую инфраструктуру.