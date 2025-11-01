Их не отдадут на шубу: в Челябинский зоопарк привезли неимоверно пушистых голубых песцов

В Челябинском зоопарке поселились еще два питомца. Это песцы Пулька и Нео.
Пару полярных лисиц выкупили со зверофермы — там их выращивали ради чрезвычайно пушистого и теплого меха. У Пульки и Нео необычный, искусственно выведенный окрас — его называют голубым вуалевым.
Теперь зверьки не станут чьими-то зимними воротниками. Песцы за свою недолгую жизнь привыкли к условиям фермы, где они — не столько живые существа, сколько будущие шкурки. Поэтому зоопарк неимоверно их удивил.
— Переезд в вольер, где можно побегать, где есть земля, которую можно копать, ветки, которые можно грызть, для них оказался настоящим позитивным шоком, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Нео принялся носиться, прыгать, копать землю и грызть все от счастья, а Пуля забаррикадировалась в домике и отказывалась оттуда выходить.
Обжившись на новом месте, животные успокоились. Теперь они уже играют друг с другом и вместе гуляют по вольеру.