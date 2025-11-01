Их не отдадут на шубу: в Челябинский зоопарк привезли неимоверно пушистых голубых песцов

— Переезд в вольер, где можно побегать, где есть земля, которую можно копать, ветки, которые можно грызть, для них оказался настоящим позитивным шоком, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Нео принялся носиться, прыгать, копать землю и грызть все от счастья, а Пуля забаррикадировалась в домике и отказывалась оттуда выходить.