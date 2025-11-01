Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению

Соответствующее постановление о внесении изменений в нормативные акты, регулирующие постановку граждан на регистрационный учет, подписано правительством.
Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года гостиницы будут принимать водительские права в качестве удостоверения личности.
«Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса», — пояснили в пресс-службе.
Техническую поддержку при приеме водительских удостоверений обеспечит МВД: информационные системы министерства в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.
