Россияне смогут заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 нояб — РИА Новости Крым. Россияне смогут предъявлять водительское удостоверение при заселении в гостиницы, помимо паспорта и загранпаспорта, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее постановление о внесении изменений в нормативные акты, регулирующие постановку граждан на регистрационный учет, подписано правительством.

Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года гостиницы будут принимать водительские права в качестве удостоверения личности.

«Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса», — пояснили в пресс-службе.

Техническую поддержку при приеме водительских удостоверений обеспечит МВД: информационные системы министерства в режиме реального времени будут проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации единогласно одобрил закон о призыве на военную службу в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря.