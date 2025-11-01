В Улан-Удэ построят современный жилой комплекс на 619 квартир

Современный жилой комплекс, рассчитанный на 619 квартир, возведут в Улан-Удэ в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятии.
В одних секциях специалисты монтируют четвертые этажи, а в других уже готовы шестые. В новостройках предусмотрено свыше 40 различных планировок жилых помещений, включая компактные студии и трехкомнатные квартиры.
Отмечается, что это первый комплекс будущего квартала «Улаан Хото». Всего там будет 13 многоквартирных домов общей площадью 197 тыс. кв. м. Полностью завершить проект планируют в 2033 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.