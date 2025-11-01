После праздничных выходных часть Ростовской области отключат от телевещания

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) опубликовала график плановых работ в Ростовской области, которые потребуют временного отключения теле- и радиооборудования после праздничных выходных.
Согласно расписанию, отключения затронут ряд населенных пунктов в течение недели. В среду, 5 ноября, с 11:00 до 17:00 по московскому времени сигнал пропадет в слободе Дегтево Миллеровского района. В четверг, 6 ноября, аналогичные работы пройдут в хуторе Мирном Егорлыкского района с 10:00 до 16:00.
Также 6 и 7 ноября с 8:00 до 17:00 отключения коснутся города Белая Калитва. В пятницу, 7 ноября, с 11:00 до 17:00 работы проведут в поселке Чертково.