После праздничных выходных часть Ростовской области отключат от телевещания

Согласно расписанию, отключения затронут ряд населенных пунктов в течение недели. В среду, 5 ноября, с 11:00 до 17:00 по московскому времени сигнал пропадет в слободе Дегтево Миллеровского района. В четверг, 6 ноября, аналогичные работы пройдут в хуторе Мирном Егорлыкского района с 10:00 до 16:00.