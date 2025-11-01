Ричмонд
Минздрав назвал города и районы Башкирии с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных

«ГорОбзор»: Кумертау — самый пораженный ВИЧ-инфекцией город Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция состоят 20 788 человек. Об этом со ссылкой на данные регионального Министерства здравоохранения сообщило издание «ГорОбзор.ру».

Согласно статистике, наибольший уровень пораженности ВИЧ-инфекцией, превышающий среднереспубликанский показатель 560,3 на 100 тысяч населения, зафиксирован в нескольких городах и районах. Среди лидеров по этому показателю Кумертау (1111,8), Салават (848,6), Стерлитамак (745,1), Уфа (643,4) и Нефтекамск (561,8).

Из районов наиболее сложная ситуация сложилась в Абзелиловском (775,9), Белорецком (747,9), Мелеузовском (742,3), Ишимбайском (740,6), Благовещенском (675,5), Куюргазинском (618,3), Иглинском (613,3) и Давлекановском (577,4) районах.

За текущий год в республике впервые установлен диагноз ВИЧ-инфекция 963 пациентам.

