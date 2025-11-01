Под Омском инспекторы ГАИ оперативно доставили в больницу женщину с травмой

В субботу, 1 ноября, пресс-служба областного УМВД сообщила о закончившемся счастливо инциденте, где госавтоинспекторы помогли оперативно доставить с трассы между Новосибирском и Челябинском травмированную женщину в больницу. Попросил их об этом ее брат.
В ведомстве уточнили, что на днях инспекторы отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции регионального УМВД дежурили на дороге Челябинск-Новосибирск, когда в районе 838-го километра к ним обратился водитель «ГАЗели».
«Он сообщил, что в салоне его машины находится сестра 1988 г.р., получившая травму ноги. Ее самочувствие резко ухудшалось, и женщина периодически теряла сознание от боли. Водитель попросил сотрудников полиции как можно быстрее доставить ее в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.
Инспекторы пересадили женщину в патрульную машину и, включив проблесковые маячки и звуковой спецсигнал, оперативно доставили ее в одну из больниц Ленинского округа. Там ей своевременно оказали помощь медики. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Как мы уточнили в пресс-службе областного управления ГАИ, она является жительницей Омского района.
Ранее мы сообщали, что в похожей ситуации инспекторы ГАИ в Омске помогли роженице срочно доехать до роддома.