Под Омском инспекторы ГАИ оперативно доставили в больницу женщину с травмой

Инспекторы пересадили женщину в патрульную машину и, включив проблесковые маячки и звуковой спецсигнал, оперативно доставили ее в одну из больниц Ленинского округа. Там ей своевременно оказали помощь медики. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Как мы уточнили в пресс-службе областного управления ГАИ, она является жительницей Омского района.