Турция может внедрить электронные рабочие визы для граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Турция готова рассмотреть возможность внедрения электронных рабочих виз для граждан Узбекистана. Этот и ряд других вопросов был рассмотрен в рамках рабочей поездки делегации Узбекистана в Анкару, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

На встрече, состоявшейся в министерстве иностранных дел Турции, заместитель министра внутренних дел Мехмет Акташ подчеркнул, что благодаря усилиям руководителей два государства поддерживают тесные связи, особенно в сфере внутренних дел.

В ходе переговоров турецкая сторона заявила, что изучит возможность предоставления разрешений на работу гражданам Узбекистана, въехавшим в Турцию по другим категориям виз, без необходимости покидать страну.

«Выражена готовность рассмотреть внедрение электронных рабочих виз для граждан Узбекистана и совместно проработать создание единой электронной базы данных о нелегально пребывающих лицах», — отметили в агентстве.

Речь также шла о возможности подписания меморандума о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух стран в сфере противодействия нелегальной миграции и содействия возвращению граждан на родину.

Стороны отметили важность дальнейшего политического сближения, развития взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области трудовой миграции, включая проведение регулярных консультаций.

Была выражена твердая уверенность в том, что сотрудничество в сфере трудовой миграции представляет взаимный интерес и имеет ясные долгосрочные перспективы, добавили в агентстве.