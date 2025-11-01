Жители недостроенных домов в Башкирии будут обязаны платить за капремонт

Парламент Башкирии принял закон, который позволит владельцам квартир в проблемных новостройках, не сданных официально в эксплуатацию, платить взносы на капитальный ремонт и включать их дома в региональную программу капремонта.
Как пояснил председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев, закон касается многоквартирных домов, которые оказались в «подвешенном» состоянии из-за банкротства застройщика или отсутствия необходимых документов, но где уже живут люди.
По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии, в регионе насчитывается 23 таких дома: 21 в Уфе, по одному в Белорецке и Октябрьском. Все они были построены в период с 2010 по 2020 год.
Согласно принятому закону, обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений возникнет через восемь месяцев после включения их дома в республиканскую программу капитального ремонта.
Толкачев также поручил Комитету по жилищной политике и инфраструктурному развитию прояснить ситуацию с правовым статусом этих домов и перспективами их дальнейшей эксплуатации. В ноябре запланировано заседание рабочей группы с участием представителей Минстроя, Госжилнадзора и других профильных экспертов.
