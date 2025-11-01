Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав сказал новости о пострадавших при ЧП на «Беларуськалии» 31 октября

В Минздраве сказали о состоянии здоровья пострадавших при ЧП на «Беларуськалии».

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили о состоянии здоровья пострадавших при ЧП на «Беларуськалии» (здесь подробности произошедшего в пятницу, 31 октября 2025 года).

— Состояние всех четырех пациентов расценивается как стабильно тяжелое. У двоих пострадавших тяжелая ингаляционная травма, им проводится ИВЛ, у двоих — отмечено незначительное улучшение, — сообщили в официальном-телеграм-канале Министерстве здравоохранения Беларуси.

В настоящее время врачи Республиканского ожогового центра в Минске, куда перевезли пострадавших, применяют современные методики, оказывая пациентам всю необходимую им помощь.

Ранее мы писали о том, что в городских маршрутках с 1 ноября можно расплачиваться за проезд картами (и не только ими).