Минздрав сказал новости о пострадавших при ЧП на «Беларуськалии» 31 октября

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили о состоянии здоровья пострадавших при ЧП на «Беларуськалии» (здесь подробности произошедшего в пятницу, 31 октября 2025 года).
— Состояние всех четырех пациентов расценивается как стабильно тяжелое. У двоих пострадавших тяжелая ингаляционная травма, им проводится ИВЛ, у двоих — отмечено незначительное улучшение, — сообщили в официальном-телеграм-канале Министерстве здравоохранения Беларуси.
В настоящее время врачи Республиканского ожогового центра в Минске, куда перевезли пострадавших, применяют современные методики, оказывая пациентам всю необходимую им помощь.
