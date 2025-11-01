Более 400 школ Якутии получили новое учебное оборудование

Новым оборудованием для уроков по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» оснастили 402 школы Якутии в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
В частности, в учреждениях появились обучающие комплекты по оказанию первой помощи, средства для защиты кожи от химических и других повреждений, макеты автомата Калашникова, муляжи ручных гранат. На уроках труда мальчики будут учиться работать на современных станках, использовать электрические лобзики, приборы для выжигания по дереву. А для девочек закупили швейные машинки.
«Новый предмет “Основы безопасности и защиты Родины”, конечно же, требует оснащения. В этом учебном году мы на уроках использовали старое оборудование, оставшееся еще с советских времен, когда был предмет “Начальная военная подготовка”. Радует также, что поддерживается на уровне страны урок труда. Спасибо министерству образования и науки республики, институту развития образования и повышения квалификации за четкую, слаженную работу по распределению, выдаче оборудования», — отметила начальник департамента образования Алданского муниципального района Елена Хрущ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.