Более 400 школ Якутии получили новое учебное оборудование

«Новый предмет “Основы безопасности и защиты Родины”, конечно же, требует оснащения. В этом учебном году мы на уроках использовали старое оборудование, оставшееся еще с советских времен, когда был предмет “Начальная военная подготовка”. Радует также, что поддерживается на уровне страны урок труда. Спасибо министерству образования и науки республики, институту развития образования и повышения квалификации за четкую, слаженную работу по распределению, выдаче оборудования», — отметила начальник департамента образования Алданского муниципального района Елена Хрущ.