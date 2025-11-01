Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый сквер построят в центре Иркутска

Демонтаж старого здания, на месте которого будет сквер, уже начался.

Источник: Администрация Иркутска

Работы над новой зелёной зоной уже начались. Сейчас на улице Карла Маркса, 4, уже сносят старое здание — оно не эксплуатировалось более 10 лет и было аварийным. Участок расчистят для обустройства нового сквера. Об этом irk.aif.ru узнали от пресс-службы администрации Иркутска.

«Планируется, что работы по созданию сквера будут организованы в летний период 2026 года. Это позволит уже в следующем году создать комфортное общественное пространство для отдыха жителей и гостей города. Новый сквер станет еще одной зеленой зоной в центре Иркутска», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Новая зелёная зона в центре Иркутска будет способствовать улучшению экологии в городе и повысит качество городской среды.