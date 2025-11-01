Новый сквер построят в центре Иркутска

Работы над новой зелёной зоной уже начались. Сейчас на улице Карла Маркса, 4, уже сносят старое здание — оно не эксплуатировалось более 10 лет и было аварийным. Участок расчистят для обустройства нового сквера. Об этом irk.aif.ru узнали от пресс-службы администрации Иркутска.
«Планируется, что работы по созданию сквера будут организованы в летний период 2026 года. Это позволит уже в следующем году создать комфортное общественное пространство для отдыха жителей и гостей города. Новый сквер станет еще одной зеленой зоной в центре Иркутска», — рассказали в пресс-службе администрации города.
Новая зелёная зона в центре Иркутска будет способствовать улучшению экологии в городе и повысит качество городской среды.