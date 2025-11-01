Новый сквер построят в центре Иркутска

Работы над новой зелёной зоной уже начались. Сейчас на улице Карла Маркса, 4, уже сносят старое здание — оно не эксплуатировалось более 10 лет и было аварийным. Участок расчистят для обустройства нового сквера. Об этом irk.aif.ru узнали от пресс-службы администрации Иркутска.