Минниханов поручил обеспечить готовность техники и служб к зиме

Глава Татарстана обратил внимание, что в холодное время года может стать больше пожаров.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением осенне-зимнего периода необходимо обеспечить безопасность граждан. Об этом на совещании заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов призвал дорожников и коммунальные службы быть готовыми к зимнему режиму. Дорожной технике и противогололедным материалам нужно обеспечить нормативное содержание дорог при любых погодных условиях. Главам районов поручено заключить контракты на обслуживание дорог на 2026 год.

Глава региона обратил внимание на необходимость подготовки к увеличению числа пожаров в зимний период. Минниханов поручил создать межведомственные группы для проведения профилактических бесед с населением, особенно с многодетными семьями и одинокими пожилыми людьми. Важно усилить работу по обучению населения мерам пожарной безопасности и адресной помощи малоимущим.

Раис республики подчеркнул важность безопасности газового оборудования. Он поручил газовым службам и управляющим компаниям информировать граждан о правилах использования газа и проверять состояние газовых сетей.

Напомним, в Казани перед началом зимы дефицит дворников составляет 800 человек. На данный момент в штате крупных УК всего 1,4 тысячи уборщиков.

