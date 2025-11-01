Льготы, пенсия и ведомственные больницы: в СИЗО Татарстана идет набор сотрудников

Кандидатам обещают стабильную заработную плату, которая растет вместе со стажем службы и зависит от условий ее прохождения.
«Заработная плата младшего начальствующего состава начинается от 40 тысяч рублей, также ежеквартально из республиканского бюджета оказывается дополнительная мера поддержки. Зарплата среднего начальствующего состава — от 50 тысяч рублей. Также предоставляется право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения для сотрудников с опытом не менее 10 лет», — рассказал начальник пресс-службы УФСИН России по РТ Зульфат Фахрутдинов.
Ежемесячно сотрудникам, которые не имеют собственного жилья по месту службы, выплачивается компенсация за аренду жилплощади.
Кроме этого, УФСИН предоставляет обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников, бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях, льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии. Дети сотрудников ведомства имеют приоритет при поступлении в детские сады, школы и летние лагеря. Материальная помощь и санаторное лечение также в обширном списке преимуществ работы в уголовно-исполнительной системе.
Накануне ФСИН России отметил день работников СИЗО и тюрем. Именно 31 октября 1963 года в Советском союзе было принято постановление о создании следственных изоляторов.
«Работа в уголовно-исполнительной системе — это не просто охрана заключенных. Это сложная, многоплановая деятельность, требующая высокой профессиональной подготовки, психологической устойчивости и безупречного знания законодательства. Сотрудники СИЗО и тюрем выполняют широкий спектр задач, от которых зависит безопасность общества, соблюдение законных прав содержащихся под стражей и нормальное функционирование всей пенитенциарной системы», — отметил Зульфат Фахрутдинов.
На сегодняшний день этот праздник отмечают более 50 тысяч человек — это сотрудники и ветераны ФСИН, которые посвятили свою жизнь службе в следственных изоляторах и тюрьмах.