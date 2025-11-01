Льготы, пенсия и ведомственные больницы: в СИЗО Татарстана идет набор сотрудников

«Заработная плата младшего начальствующего состава начинается от 40 тысяч рублей, также ежеквартально из республиканского бюджета оказывается дополнительная мера поддержки. Зарплата среднего начальствующего состава — от 50 тысяч рублей. Также предоставляется право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения для сотрудников с опытом не менее 10 лет», — рассказал начальник пресс-службы УФСИН России по РТ Зульфат Фахрутдинов.