На трассе под Челябинском закроют проезд на время ноябрьских праздников

В ночное время там будут устанавливать дорожные знаки.

На автодороге «Красное Поле — Полетаево» под Челябинском в ночное время с 2 по 4 ноября будет временно ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в Миндортрансе Челябинской области.

«2,3, и 4 ноября с 22−00 до 0−00 на автодороге Красное Поле — Полетаево (участок от автодороги Челябинск — Харлуши до автодороги Шершни — Северный) будет производиться установка рамно — металлическийх конструкций для обустройства дорожных знаков», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и выбирать объездные пути в указанный период.