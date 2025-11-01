Контакт-центр 115 сказал, с какими вопросами белорусы звонят чаще всего

Контакт-центр 115 города Минска 1 ноября 2025 отмечает юбилейную дату — 10 лет со дня своего открытия. За это время контакт-центр 115 принял, как пишут «Минск-Новости», более 22,5 миллиона заявок.
К настоящему времени в среднем в день специалисты центра, а там работают 112 человек, обрабатывают более 6500 телефонных звонков. Центр 115 обслуживает Минск и Минскую область. Более 45% обращений поступают от жителей белорусской столицы.
Рассказали специалисты контакт-центра и о том, с какими вопросами обращаются в организацию чаще всего. Речь идет про неубранные подъезды и дворовые территории, перебои с отоплением и горячей водой, отсутствие света, неисправности лифтов и мусоропроводов.
