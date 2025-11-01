Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров утвердил план новогодних мероприятий в Башкирии

В Башкирии начали готовиться к Новому 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии официально началась подготовка к встрече Нового 2026 года. Глава региона Радий Хабиров создал организационный комитет и утвердил его состав, соответствующий документ уже опубликован.

Особое внимание в планах празднования уделено поддержке детей из разных социальных категорий. За организацию торжеств будет отвечать вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев.

К 25 декабря различные министерства должны обеспечить проведение новогодних мероприятий для:

— детей участников СВО, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;

— одаренных школьников, ребят из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;

— школьников до 14 лет из многодетных семей;

— студентов очной формы обучения в возрасте 18 лет;

— детей из семей, переехавших из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской областей и Сирии.

Все эти дети получат новогодние подарки. Праздничные программы запланированы как в Уфе, так и в других городах и районах республики.

Для детей организуют трехдневный отдых с медицинским сопровождением. За безопасность во время мероприятий будут отвечать МЧС и силовые ведомства. Информация о точном объеме финансирования праздничных мероприятий в документах не указана.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше