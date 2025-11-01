Радий Хабиров утвердил план новогодних мероприятий в Башкирии

В Башкирии официально началась подготовка к встрече Нового 2026 года. Глава региона Радий Хабиров создал организационный комитет и утвердил его состав, соответствующий документ уже опубликован.
Особое внимание в планах празднования уделено поддержке детей из разных социальных категорий. За организацию торжеств будет отвечать вице-премьер правительства Урал Кильсенбаев.
К 25 декабря различные министерства должны обеспечить проведение новогодних мероприятий для:
— детей участников СВО, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов;
— одаренных школьников, ребят из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;
— школьников до 14 лет из многодетных семей;
— студентов очной формы обучения в возрасте 18 лет;
— детей из семей, переехавших из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской областей и Сирии.
Все эти дети получат новогодние подарки. Праздничные программы запланированы как в Уфе, так и в других городах и районах республики.
Для детей организуют трехдневный отдых с медицинским сопровождением. За безопасность во время мероприятий будут отвечать МЧС и силовые ведомства. Информация о точном объеме финансирования праздничных мероприятий в документах не указана.