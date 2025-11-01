В поселке Старопышминск Свердловской области модернизировали библиотеку

Модельная библиотека открылась в поселке Старопышминск Свердловской области на базе филиала № 2 Централизованной библиотечной системы Березовского муниципального округа. Учреждение модернизировали по нацпроекту «Семья», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Библиотека находится в одном из старейших поселений Среднего Урала, месте с уникальной историей и богатой культурой. Особое внимание в ее концепции уделено краеведению — теме, которая помогает сохранить связь поколений и передать молодежи уважение к прошлому родного края. Такие пространства формируют чувство сопричастности к истории малой Родины», — подчеркнул заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.
Обновленная библиотека получила название «Центр краеведения и истории края Ерофея Маркова». Там оборудовали площадку «Золотые истории» для проведения мероприятий, зону для чтения «Прииск знаний» и краеведческий зал «Лента времени». Учреждение оснастили современной техникой: интерактивным дисплеем «Живая картина», компьютерами, проектором и многим другим. Книжный фонд пополнили почти 200 новых изданий, также посетителей обеспечили бесплатным доступом в интернет, к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки имени Ельцина.
Особое внимание уделили комфорту маломобильных гостей. Для них сделали входы без порогов и расширенные дверные проемы, а литературу разместили на удобной высоте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.