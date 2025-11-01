Опрос: что помогает людям развиваться и достигать целей?

Мы хотим понять, какие факторы действительно помогают людям развиваться, реализовывать свои идеи, вовлекаться в новые проекты и находить пути для личного и профессионального роста.
Особое внимание уделяется инициативам, отмеченным Премией Президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая поддерживает людей, создающих социальные лифты — возможности для развития и самореализации других.
Результаты опроса помогут понять, что реально помогает людям достигать целей и какие доступные возможности они могут использовать для самореализации.