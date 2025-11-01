Ричмонд
Столовая школы Краснодара стала лучшей в России

Столовая школы № 97 из Краснодара признана лучшей в России среди городов-миллионников.

Источник: пресс-службы администрации Краснодара

Столовая краснодарской школы № 97 завоевала первое место во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая-2025». Победа была одержана в номинации для городов-миллионников, что стало значимым достижением для образовательной системы Кубани. Финал конкурса проходил в Гатчине Ленинградской области, где за звание лучших боролись команды из более чем 70 регионов страны.

Трехдневный финал был насыщен разнообразными испытаниями. Команда из Краснодара впечатлила жюри своим домашним заданием — проектом «Школьное питание 2.0». Они представили три варианта сбалансированного рациона для кубанского школьного завтрака, который включал горячее блюдо, холодную закуску, хлеб и напиток. Среди предложенных блюд — мясо птицы по-царски и салат из капусты с морковью, дополненные кондитерским изделием и чаем.

Кроме того, участники прошли блиц-турнир «Три вопроса от родителей», где нужно было оперативно отвечать на запросы родителей, а также продемонстрировали свои навыки в квест-практикуме. За 10 минут на реальном школьном пищеблоке им предстояло найти «спрятанные» санитарные «ловушки». Завершился конкурс представлением стратегий по развитию школьных столовых.

Школа № 97 в Краснодаре известна своим инновационным подходом к организации питания. Для учеников здесь функционирует арт-кафе «Большая перемена» с раздельными обеденными залами для начальных и старших классов. Уникальной особенностью является также действующий в образовательном учреждении музей истории фарфоровой посуды Краснодарского фарфоро-фаянсового завода «Чайка».

Жюри конкурса высоко оценило комплексный подход Краснодара к проектированию и строительству современных школьных столовых, строго соответствующих принципам системы управления безопасности пищевой продукции.