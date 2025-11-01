Столовая школы Краснодара стала лучшей в России

Кроме того, участники прошли блиц-турнир «Три вопроса от родителей», где нужно было оперативно отвечать на запросы родителей, а также продемонстрировали свои навыки в квест-практикуме. За 10 минут на реальном школьном пищеблоке им предстояло найти «спрятанные» санитарные «ловушки». Завершился конкурс представлением стратегий по развитию школьных столовых.