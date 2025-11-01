Ричмонд
В Магаданской области трудоустроили 13 человек из других регионов

Работодатели получили по одному миллиону на каждого переселенца.

Шесть компаний в Магаданской области привлекли 13 работников из других регионов по программе повышения мобильности трудовых ресурсов, которая реализуется по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.

Работодатели получили финансовую поддержку на сумму 13 миллионов рублей — по 1 миллиону на каждого трудоустроенного работника. Средства могут быть направлены на покрытие различных расходов: оплату авиабилетов, аренду жилья, приобретение мебели или автомобиля.

В частности, в регион приехали врачи-стоматологи, электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения электростанций, ведущий эксперт службы технического контроллинга, диспетчер оперативно-диспетчерской службы, руководитель отдела, специалист по персоналу, инженеры. До конца года в Магаданскую область на работу прибудут еще два человека.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.