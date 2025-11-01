На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области расширили до шести полос 20 км дороги

На участке федеральной трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й километр в Ростовской области завершено расширение проезжей части до шести полос на 20 километрах дороги. О ходе реконструкции доложил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом говорится на сайте правительства России.
Работы ведутся в Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, а также в границах городов Каменск-Шахтинский и Шахты. На данный момент на 18 километрах трассы уложено основание дорожного покрытия, а на двух километрах полностью завершены работы с верхним слоем асфальта.
Для минимизации неудобств водителей организовано восемь временных объездных трасс, обеспечивающих бесперебойное движение в часы пик. Параллельно ведутся работы на путепроводах.
