На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области расширили до шести полос 20 км дороги

Работы ведутся в Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, а также в границах городов Каменск-Шахтинский и Шахты. На данный момент на 18 километрах трассы уложено основание дорожного покрытия, а на двух километрах полностью завершены работы с верхним слоем асфальта.