Для промышленников Забайкалья запустили новые меры поддержки

Новые меры поддержки стали доступны для промышленных предприятий Забайкальского края в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.
«“Приоритетные проекты региона” — наша новая программа, предназначенная для финансирования более крупных проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития нашего региона. В программу “Промышленная ипотека” также внесен ряд существенных изменений, направленных на увеличение ее эффективности и доступности», — прокомментировала глава министерства Жаргалма Бадмажапова.
По программе «Промышленная ипотека» увеличена максимальная сумма займа — теперь она может достигать 50 млн рублей. Также добавлена возможность финансирования проектов, связанных не только с приобретением, но и со строительством производственных помещений.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.