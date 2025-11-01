В СИБИТе прошла встреча студентов с участником СВО Евгением Гольманом

«Мы считаем для себя честью видеть в стенах нашего вуза фронтовиков. Зачастую это совсем молодые еще ребята, представляющие различные регионы России: Москву, Питер, Курган, Тюмень, Екатеринбург и Омск, разумеется. Все участники СВО у нас на особом счету, они получают образование на особых финансовых условиях, получая скидки и льготы. Так, Герои России и орденоносцы обучаются у нас исключительно на безвозмездной основе. Кроме того, мы учитываем, что у ветеранов может быть особый ритм и темп жизни, тем не менее они имеют возможность успешно встроиться в учебный процесс. Например, студенты-ветераны активно пользуются преимуществами дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», — рассказал ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.