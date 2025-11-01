В СИБИТе прошла встреча студентов с участником СВО Евгением Гольманом

31 октября в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий состоялась встреча студентов и преподавателей с Евгением Гольманом — участником Специальной военной операции, кавалером медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и действующим студентом вуза. Разговор прошел в неформальной обстановке со студентами, преподавателями вуза, как часть большого плана мероприятий патриотического воспитания молодежи.
Евгений Гольман служил в составе 1-й Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Волки». За мужество и героизм он получил награды Российской Федерации, а также ЛНР и ДНР. Сейчас он обучается в СИБИТе по направлению «Государственное и муниципальное управление» и одновременно возглавляет благотворительный фонд «Добрыня». При непосредственной поддержке фонда на территориях Донецкой и Луганской народных республик были построены спортивные залы.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Встреча началась с просмотра и обсуждения документального фильма «Непрохожий храм», снятого режиссером Евгением Бархановым. Картина посвящена памяти двух солдат — русского и дагестанца, погибших при исполнении долга, и храму, возведенному в их честь как символ единства и скорби. Кстати, с легендарным режиссером Евгения Гольмама свела фронтовая дорога. Во время службы на Донбассе Евгений познакомился с тезкой и даже принял участие в съемках фильма. В ходе диалога герой СВО рассказал о мотивах, побудивших его уйти на фронт, о боевых буднях, взаимовыручке на передовой и значении СВО для жителей Донбасса. Особое внимание он уделил пониманию патриотизма.
«Найти себя и свое место в поселке, городе, стране — вот что важно. Когда ты чувствуешь, что нужен людям, ты готов защищать Родину. Не обязательно с оружием в руках — это можно делать, будучи грамотным специалистом на своем рабочем месте», — отметил Евгений Гольман.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Тот факт, что сам Гольман — студент СИБИТа, сделал общение особенно открытым и искренним. Он назвал вуз одним из лучших не только в Омске, но и в Сибирском федеральном округе, отметив доверительную атмосферу и ориентацию на развитие личности.
«Считаю СИБИТ одним из лучших учебных заведений не только Омска, но и как минимум Сибирского федерального округа. Здесь не только хорошо выстроена система обучения востребованным профессиям, но и создана доверительная атмосфера между студентами и преподавателями. Это способствует проявлению лучших сторон и талантов учащихся, позволяет открыто делиться идеями и мыслями. В такой обстановке и разговоры о патриотизме являются мероприятиями не для галочки», — отметил Евгений Гольман.
В СИБИТе сейчас обучаются более 50 участников СВО, включая восемь Героев России и кавалеров ордена Мужества. По словам ректора вуза Максима Родионова, все они получают образование на льготных условиях: Герои России и орденоносцы учатся бесплатно.
«Мы считаем для себя честью видеть в стенах нашего вуза фронтовиков. Зачастую это совсем молодые еще ребята, представляющие различные регионы России: Москву, Питер, Курган, Тюмень, Екатеринбург и Омск, разумеется. Все участники СВО у нас на особом счету, они получают образование на особых финансовых условиях, получая скидки и льготы. Так, Герои России и орденоносцы обучаются у нас исключительно на безвозмездной основе. Кроме того, мы учитываем, что у ветеранов может быть особый ритм и темп жизни, тем не менее они имеют возможность успешно встроиться в учебный процесс. Например, студенты-ветераны активно пользуются преимуществами дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», — рассказал ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов.
Разработанные в СИБИТе программы помощи носят комплексный характер и учитывают различные аспекты студенческой жизни: академический, психологический, финансовый и социальный. Такой подход позволяет создавать комфортные условия для обучения и личностного роста, обеспечивая успешное будущее каждого студента.
Студенты-ветераны также вовлечены в волонтерскую деятельность. В СИБИТе регулярно собирают гуманитарные грузы для отправки на Донбасс — сейчас готовится ко второй отправке автомобиль УАЗ. Кроме того, в вузе работают три лаборатории беспилотных летательных аппаратов, где обучаются, в том числе, участники СВО. Дроны для занятий закупает сам вуз.
Инициативы вроде встречи с Евгением Гольманом для вуза не являются формальностью. Истории сверстников, прошедших через фронт, находят особый отклик у молодежи и вдохновляют на участие в общественной и волонтерской жизни.